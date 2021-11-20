政府擬削社福機構2億元資助 　團體憂影響日常運作務兼質素下降

政府向社福機構發放的整筆過撥款或會削減1%。

面對財赤挑戰，據悉政府會將經常開支撥款減少1%，料於下個財政年度起，將有164間正接受津助的社福機構受影響，金額達2億港元。有團體今日（20日）到政總外請願，反對政府向弱勢社群開刀，指一旦減少資助，將影響社福機構日常運作及服務質素。

團體表示現時社福資源已嚴重緊拙，政策未能對位，弱勢社群經常未能得到適切服務，包括殘疾院舍、長者院舍及長者照顧等。有關做法必會影響機構的日常運作，及正接受服務的弱勢社群。

另外，團體認為現時節流方案削減機構的整筆過撥款資助，每年約佔政府開支約2億港元，對政府影響微不足道。即使政府為一視同仁削減所有經常性開支，亦有責任為有關機構填補削減的資源。一旦因資助不足而導致人手不足，肯定大大影響服務質素。

團體建議政府能從香港賽馬會撥款10億港元，為機構渡過未來5年的難關，保障弱勢社群的服務需求。同時，避免加劇機構社工與社署社工同工不同酬的問題，致社署社工凍薪，而機構社工減薪的情況發生。請願人士其後遞交請願信給政府部門人員後離開。