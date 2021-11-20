今增3宗輸入個案　均帶變種病毒　患者包括1名菲傭

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日(20日)公布，本日新增3宗輸入個案，患者分別從菲律賓、加拿大、巴基斯坦抵港，其中2人帶有L452R變異病毒株，另1人帶有N501Y變異病毒株。本港至今個案累計12,400宗，另有少於5宗初步確診個案。

本日確診個案包括一名31歲菲傭，她10月23日從菲律賓乘5J272航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心，11月13日完成檢疫後返回僱主位於跑馬地山村道滙文樓的居所，18日再次檢測，證實確診，帶有L452R變異病毒株，但病毒量低。她沒有病徵，7月23日在菲律賓接種一劑美國研發的強生疫苗。滙文樓昨晚封區檢測，並無發現確診個案。

另有一名62歲男子確診，他11月10日從加拿大乘坐AC007航班抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店期間確診，驗出N501Y變異病毒株。他11月17日發病，4月29日及5月25日在港接種兩劑德國與內地合研的復必泰疫苗。

餘下一名確診個案為48歲男子，他11月6日從巴基斯坦經土耳其乘搭TK083航班抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店期間確診，並驗出L452R變異病毒株。他5月18日及7月25日在巴基斯坦接種英國研發的阿斯利康疫苗。