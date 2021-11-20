東網揭九華徑燒烤場無牌經營18年　政府終掛橫額：顧客恐遭檢控

美孚九華徑的非法燒烤場問題存在多時，《東網》早在2015年已揭發，該處自2003年起已違規經營，食環署雖知悉事件多年，但一直未有取締。在九華徑燒烤場附近的荔景山路近盈暉臺路段，近日更掛起多幅巨型橫額，由葵青地區管理委員會，與警察、消防、食環、民政、環保署、地政總署6個政府部門的聯合呼籲市民「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」。

葵青民政事務處回覆東網查詢時表示，九華徑無牌燒烤場所發出的噪音及氣味不單對附近居民造成滋擾，其處理及所售賣的食物亦未通過有關部門所訂定的衞生規定及安全標準。顧客光顧無牌燒烤場除食物安全風險外，亦可能觸犯預防及控制疾病（禁止群組聚集）的規例，違例停泊的車輛亦會被檢控。食物環境衞生署及警方會加強巡查，並會對違例者採取執法行動。葵青區地區管理委員會呼籲市民，切勿光顧九華徑無牌燒烤場。

事實上，東網早於2015年已揭發，九華徑兩燒烤場先後於2003年年底及2012年年初開業，經營極具規模，每至星期五的假期前夕，以至周六、周日及公眾假期的晚上，場內便會擠滿多達2、300人，而部分食客會隨意將車輛違泊於毗鄰燒烤場的荔景山路，衍生阻塞道路問題，並發出噪音及氣味滋擾。該燒烤場雖並無違反地契，但2個燒烤場內均有違契構築物，曾於2013年被「釘契」。