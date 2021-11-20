國泰3確診機師承認曾離開酒店　涉提供不實資料　衞署擬檢控

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近日有3名德國法蘭克福抵港機師先後確診，曾於當地入住同一酒店的100多名機組人員因而須檢疫。衞生署衞生防護中心今日(20日)表示，國泰3名染疫機師承認講大話，透露曾數次離開酒店。衞生署擬對3人提出檢控。

早前調查中，該3名機師聲稱他們在法蘭克福逗留期間沒有離開酒店房間，顯示酒店可能為他們唯一的共同感染途徑。中心於11月18日傍晚接獲國泰航空就3宗個案的調查報告。中心向3病人跟進他們於法蘭克福外站停留期間的日程。他們其後承認曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，而該3人亦有於酒店外見面或與朋友會面。

由於3宗個案的基因排序高度相似，根據最新調查資料，顯示該3宗個案極可能互相感染或從酒店外的其他共同源頭感染。中心預料該酒店的爆發機會較低，正撤銷其他111名機組人員的檢疫令，有關人士已陸續離開竹篙灣檢疫中心，僅其中10人仍被列為密切接觸者，須繼續接受檢疫。

中心會進一步調查是否有人違反《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)，提供不實資料以影響公共衞生調查工作，並會按需要採取執法行動。

國泰航空指，歡迎衞生當局批准只因曾入住德國美茵茲酒店而在竹篙灣隔離的機組人員回家，將會繼續為部分仍須在檢疫中心的機組人員提供一切適切協助。