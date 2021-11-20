貪圖政府消費券及派1萬元等福利　27人涉交假資料落網

警方在今年9月下旬接報，指有人利用虛假資料及陳述，藉此騙取包括2021年消費券計劃、2020年的1萬港元現金發放計劃、公共房屋和綜援等多項社會福利，獲得政府服務和金錢利益，涉及金額共逾10萬港元。警方經深入調查後，今日(20日)在全港多個地點採取拘捕行動，以涉嫌「欺詐」罪拘捕14男13女(21至76歲)，並檢獲一批與案有關的文件。

商業罪案調查科署理警司馮培基表示，調查發現，案件一共涉及48名香港居民，他們懷疑以虛假資料和陳述進行欺詐，從而獲得「雙重身份」圖利，而暫時無證據顯示各人有任何關連，亦未見背後涉及集團操控。涉案人士中，目前有32人身在香港，當中27人已經落網，其餘5人則待警方搜集足夠證據後，才會採取拘捕行動。

被捕人士分別報稱無業、退休人士、家庭主婦、司機、工人和商人等，當中有2人曾用假資料登記為選民，暫時未知他們的動機。各人現已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到，現時調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，任何人以欺騙手段意圖詐騙，例如提供虛假文件資料以獲得利益、或導致他人，包括政府部門和公職人員蒙受不利及受損，即干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，一經定罪，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。