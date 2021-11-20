九巴工會建議修訂車長工作指引　倡日駕路線不多於2條

一輛九巴日前在大埔公路大圍段近青沙公路交界處翻側。

日前一輛九巴在大圍成運路翻側導致1死12傷事故，再次揭示公共巴士安全隱憂。有工會指，巴士車長工作、休息及用膳時間指引過時，最後一次修訂是2018年，促運輸署、巴士公司盡早適切檢視，改善車長作息，提高乘客保障。

就九巴日前回應是次意外時指，肇事車長當日駕駛2條路線，九巴職員權益會副理事長陳詠豪指相關說法並不正確。根據編定時間表，車長駕駛88K於駿景園2300開出後，2345於顯徑需要開46X到美孚後再回廠收工，所以實際上是要做3條線。

陳詠豪指，九巴因應在2018年978車禍，當時曾規定每日不得駕駛多過3條線。惟現時實際上仍有車長4線，因此強烈質疑運輸署對監管九巴不力。

沙田區議會副主席冼卓嵐要求運輸署盡快更新《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，修訂包括規定車長每日駕駛不多於2條線；用膳時間修改為不少於1.5小時，夜更轉早更前必須連續休2天。

工會又強烈要求，政府將勞工假同銀行假看齊的做法不要等到2030年，立即在運輸業界實施。沙田區議員周曉嵐表示，將要求盡快召開沙田區議會特別會議，要求運輸署及巴士公司交代交代意外因由，以及早前擬定的45項改善建議，如巴士全面加裝安全帶等進度。