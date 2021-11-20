貧窮人口急速增長　團體呼籲政府全方位支援

香港貧窮人口多達165.3萬人，創12年來新高！有勞工團體今日(20日)提出解決貧窮的短、中、長期措施，促政府提升在職家庭津貼額、增加公屋供應、積極推動再工業化、設失業援助制度等，並呼籲各界共同努力解決貧窮問題。

團體指出2020年政策介入前本港貧窮率高達23.6%，其中失業住戶貧窮率高達82.7%，較去年增加3.9%；在職住戶貧窮率較去年上升1%至13.6；非從事經濟活動住戶亦達77.9%，按年增加1.1%；18歲以下兒童貧窮率較去年急升2.1%至27%。團體認為這揭示香港市場經濟的機制失靈，在職者工作無法取得合理的收入、勞動價值被壓低、失業後亦缺乏支援，並批評社會財富再分配失衡、房屋教育政策失效、產業結構單一、缺乏上向流動的機會。

有見及此，團體建議短期盡快提升最低工資水平，期望政府能一年一檢，確保基層市民追上通脹。而消除跨代貧窮需政府支援，如提升在職家庭津貼額；中期措施需增加公屋，批評輪候時間愈來愈長，促政府透過重組架構和簡化土地審批程序，讓基層盡快上樓；長遠而言，政府應完善產業結構，紓緩貧富懸殊問題。