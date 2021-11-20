九華徑無牌燒烤場今晚無營業　村民盼一勞永逸杜絕滋擾

美孚九華徑兩所經營多年的無牌燒烤場，昨晚(19日)被食環署及警方掃場兼拉人後，今晚(20日)未見開門做生意。晚上約7時，食環署人員在警方協助下，再到有關燒烤場巡查，察看有否違規重開。據了解，為防止無牌燒烤場「死灰復燃」，食環署人員將於稍後幾日，晚晚到場巡查，祈求將無牌燒烤場一網打盡。

九華徑村村民歡迎執法行動，居住逾10年的姓張女村民指，燒烤場客人胡亂泊車，令的士不能駛入村，連輪椅也不能通過，對老人家出入極不方便。燒烤場客人不時向村民問路，使大家對此極為討厭，有時根本不想回答。另外，有陌生人「盲樁樁」闖入村，擔心會影響治安。每逢節假日燒烤場會「好嘈」，對村民造成滋擾。張小姐擔心燒烤場過一段時間後重開，因此希望今次執法行動，可以一勞永逸解決多年被滋擾問題。

現場所見，地政總署在燒烤場門口張貼了通告，指上址土地建有違規構築物，違反政府租契的規定，勒令違例構築物必須於今年6月7日之前拆除，但至今有關構築物仍在。另外，燒烤場的宣傳海報沿路可見，而「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違例者將被檢控！」宣傳海報也隨處見到。