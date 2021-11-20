政Whats噏：落貨接「牛肉乾」　羅庭德斥政府無意根治違泊問題

香港搵位泊車，困擾無數駕駛人士；而接獲俗稱「牛肉乾」嘅違泊告票，更加係車主同司機嘅夢魘。北區區議會主席羅庭德，日前喺舖頭門口幫手落一落貨，點知咁就被抄牌罰款，事後佢喺社交平台炮轟政府規劃失當，只係請多啲交通督導員處理車輛違泊，但就無認真面對問題成因，又質疑官員躺平唔做嘢咁話。

羅庭德指出正常一架車係要有兩個車位，一個喺屋企，一個係出面。之不過由2006至2018年呢12年裡面，香港私家車牌照登記升幅超過4成，但同期泊車位升幅只得一成幾，兩者差距咁大，結果去到工商業區往往出現天價至有得泊，甚至乎有錢都無位泊嘅現象。政府規劃失當停車位唔夠，駕駛人士若非呆等泊車錶位，就只有冒險違泊。

雖然政府會話，鼓勵巿民多採用公共交通工具，最好就係乘搭鐵路添。但羅庭德批評呢種官腔，根本無視仲有好多人係住喺遠離鐵路站以外嘅地方。更何況，香港嘅鐵路覆蓋率有冇去到全港九成地區呢？

要根治違泊問題，羅庭德話必須起多啲停車場，而舊年區議會都有處理過增加泊車位嘅議題，認為只要將球場向上或者向下發展，一下子就可以增加泊車位數目。之但係停車位多咗，某啲政府部門評估道路交通車流增多，連帶條行車路有可能要擴闊，擴闊道路又有可能牽涉到收地，收地又可能牽涉另一個部門喎，最終成件事不了了之乜都冇做到。

羅庭德認為政府處理車輛違泊嘅思路，就係解決唔到問題，惟有請多啲交通督導員管理交通。之不過馬會從博彩中賺錢，都會捐出款項叫人戒賭，但政府抄牌所得嘅罰款，又唔見攞去增加或改善交通設施喎！羅狠批一個毫無人文關懷嘅政府，社會點樣穩定呢？