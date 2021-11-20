野豬棲息地日減　落區開餐慘遭漁署滅門　團體促停「豬殺令」

漁農自然護理署近日在市區捕殺野豬，行動一開展便觸礁，爭議不絕。有關注團體直指野豬進入市區背後，原因與其棲息地屢遭開發有關，批評港府懶理野豬棲息地不斷減少，令野豬「被趕落山」；加上有市民頻頻餵飼牠們，結果好心做壞事，令野豬深入市區覓食及繁殖，自然與市民多有摩擦，最終慘惹殺身之禍。團體要求當局立即停止捕殺野豬相關政策，並盡快與外界團體共謀良策，例如加重餵飼野豬罰則等，愛護動物。

漁護署於本月12日公布「豬殺令」，指會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅。隨後在17日於南區深灣道以食物誘捕7隻野豬，並以藥物注射殺豬。事後相繼被動物組織及獸醫組織批評做法卑鄙。漁護署社交平台近日更是罵聲一片，多名市民留言怒斥該署為殺豬兇手，形容該署「滿手鮮血仲講保育」。

昨日(19日)更有9歲男童執筆去信特首，形容捕殺野豬為錯誤舉動，促請對方重新審視有關措施，並託其母把信放上網並發起聯署。

環保觸覺研究主任劉加揚形容指，涉事野豬如同「被人強拆屋企再被殺」。他舉例指，南區深灣道附近過去廿年發展不斷，先闢地建多個豪宅項目，後有海洋公園擴建。過程中不少郊野地方及綠化帶被開發，無數野豬因而生活大受影響，棲息地欠缺食物，被迫下山覓食，而該地的野豬投訴數字於過去20年亦明顯上升。當野豬找到市區，遇上好心市民餵飼，結果令他們習慣落山與人謀食，形成惡性循環。

劉提到，眼見漁護署於殺豬行動後遭受千夫所指，如今不幸事情已經發生，寄望各界保持冷靜，促請當局盡快與關注團體展開對話，及早解決問題，「生命管理應該係留到最後先採用」，建議當局考慮加強罰則，阻止市民餵飼野豬，亦可增派人手為野豬進行絕育等。