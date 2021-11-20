過百名國泰機組人員獲放疫監　專家質疑機師酒店外感染證據不足

衞生署衞生防護中心今(20日)宣布撤銷111名國泰機組人員的強制檢疫令，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，雖然中心確認確診的3名機師於德國法蘭克福外站停留期間，曾數次外出，但沒有證據證明他們在外面感染，質疑調查結論不甚完善。而且，法蘭克福當地疫情嚴重，其他機組人員的暴露風險屬高，免除強制檢疫便立即進入社區，會有一定的傳播風險。他認為上述機組人員應隔離滿14天，返回社區才安全。

梁子超指出，3名確診機師的病毒基因排序十分相似，反映他們很大機會是同一傳播鏈。他們雖然曾經外出，但沒有證據證明他們是外出期間感染，如證實是在外面受感染，當局應交代他們去過什麽地方。此外，就算酒店沒有出現其他確診個案，也不代表沒有隱形傳播鏈，目前沒有證據排除酒店內感染的可能性。而且，由於3名機師於香港確診，他們甚至有可能在機場感染病毒。

對於衞生署撤銷其他機組人員的強制檢疫令，他認為做法合理，因為他們並不符合密切接觸者的條件，但他們曾到訪疫情嚴峻的德國，與確診的機師有同樣的暴露風險，理應隔離最少14日才進入社區，否則閉環管理措施只是名存實亡。