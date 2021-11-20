政Whats噏：食環署派大使推「安心出行」　鄺俊宇譏「蚊都瞓」

政府強制市民出入政府處所必須掃「安心出行」二維碼，惹來怨聲載道，尤其是措施適用於食環署轄下街市，更被指玩殘長者！為咗補鑊，署方其後就派遣「大使」到轄下人流較多嘅公眾街市，向市民推廣安心出行流動應用程式。早前被政府褫奪議席嘅「雙失」議員鄺俊宇，就拍片質疑署方嘅做法，指搞到街市檔販拍晒烏蠅先至想出補救措施，不但「蚊都瞓」，且於事無補咁話。

鄺俊宇話由本月初強推掃描安心出行二維碼算起，距今差不多3個禮拜，先至話派出「大使」未免太遲，況且喺呢段時間內，如果真係響應政府呼籲使用「安心出行」的話，一早就用咗啦！依家見到檔販門堪羅雀，食環署至話諗橋，派人教大家用安心出行，以期此舉可以令市民願意入番街市買餸。但鄺話恐怕隔咗咁耐，好多人已經習慣去其他地方買餸嘞，建議署方不如面對現實，考慮轄下街市減租以紓緩檔販經營壓力仲好啦。

對於有消息指本周四當新一輪防疫措施推行時，政府會要求所有食肆將一律要掃安心出行二維碼，鄺話咁做可能會對食肆生意帶來不利影響，若果呢個負面猜測畀佢不幸而言中嘅話，即係香港自己制訂措施去打擊自己嘅經濟，咁就真係搞笑啦。