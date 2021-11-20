政府財赤來年要削開支　教育撥款或須回調

疫情令本港經濟陷入衰退，政府財政急劇惡化。上月公布的施政報告宣布未來一年要檢視服務並瘦身削資，據了解，繼日前披露社福界一筆過撥款將削減1%款項後，教育亦是另一個受影響較大的範疇，下年度教育撥款料較本年度的1007億元回調，主要或與學生人數減少、官校殺校等有關。有教育界人士認為，待未來本港經濟好轉，「生源」或會增加，建議政府眼光放長遠些，加上近期教育界亦有不少新的任務及工作，如推廣國安教育等，呼籲當局勿貿然縮減教育資源。

據了解，各政策局已開始研究下年度財政預算案的建議，本港公共開支三大範疇，即佔政府經常開支60%的教育、社會福利及衞生是重中之重。近年教育開支激增，上年度的開支達971億元，本年度預計更達1007億元，不過，消息指，來年教育開支將會回落，原因是學生人數減少、教育界面臨一波縮班殺校潮。

教育局早前曾透露，未來幾年，官校也難免「要殺」，2021至2027學年，最少有6間小學將停辦，當中包括1間官校、1間津校及4間會陸續停辦的學校。當中部分官校更已被點名，如香島道官立小學將會停辦，並重置筲箕灣東官立中學至西貢區等。上述原因均會令來年及未來幾年教育開支受影響。

至於大學教育方面，消息指由於涉及教資會撥款，理論上大學入學者人數不會減少，但個別研究的撥款也會有重心轉移。

教育政策關注社主席張民炳表示，近期政府在縮減社福及教育等方面撥款，表現得相當決斷，相信因為財政壓力導致的收支不平衡的情況嚴重，但認為這些資源「最好唔好削」。他重提千禧年代的殺校潮，當時因為學生不夠而不斷殺校，上水、粉嶺等區學校大減，但其後學生增加，又變成不夠學位，出現「每間多收2個」的情況，當時教育局更與部分學校關係破裂。

他又指，雖政府當局表明未來學齡人口持續下跌，非過渡性而是結構性，即是長遠而言不會改變，但張認為事實未必如此，待未來本港經濟、產業好轉，財政狀況好轉，仍可能「生源」大增，到時又重蹈覆轍，教育資源嚴重短缺。他認為政府應將眼光放長遠些「睇多2至3年」，不求新增教育資源，但必須「保持現有嘅嘢，而唔係一味削減資源」，加上最近學校有不少新的任務及工作，如推廣國安教育等，當局應給教育界一個喘息的機會，維持一定的人力物力，或待幾年後再作檢視也不遲。