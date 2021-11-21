東方日報A1：槍會廢彈射滿山　地署跟進歎慢板

《東方日報》曾兩度頭版踢爆香港槍會後山遍布射擊垃圾釀成環境災難，惟事隔一年，相關清理工作仍未完成。近日事件有新進展，現時以「私人遊樂場地契約」獲批土地的香港槍會由於違契情況持續，地政總署終象徵式「釘契」，惟槍會契約至2027年才結束，即意味隨時拖延6年才「清場」。環保團體批評，政府不應再歎慢板，促請地政總署為清理行動定下「死線」，必要時可提早收回土地，以杜絕污染者無了期拖延除污工作。涉事的香港槍會則稱，自去年至今已進行大量清潔工作，坦言無法清理所有垃圾，對遭釘契感到無奈。

香港槍會位處荃錦公路旁、大欖郊野公園緩衝區範圍，去年多次被踢爆山頭滿布射擊垃圾，慘淪碎靶嶺、膠塞山，迫使槍會最終承認錯誤，於去年10月在荃灣區議會上，承諾用兩至3個月清理現場垃圾。惟槍會口說認錯，處理卻未見積極，除了初期清走逾百袋飛靶碎片、子彈膠塞及鉛彈等射擊垃圾「做樣」外，之後未見有大規模的清理工作。

事件擾攘一年，地政總署終回覆指，荃灣葵青地政處一直與相關部門跟進香港槍會引致的環境問題，並要求槍會妥善清理射擊殘餘物及採取相應的預防措施。槍會早前雖有進行清理但未達相關部門要求，地政處於今年6月發警告信要求槍會糾正。由於違契情況在限期後仍未獲糾正，地政處遂將警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」）。

由於槍會最近表示已安排承辦商繼續清理射擊殘餘物，地政處會繼續聯同相關部門跟進，部門亦會根據其工作範疇及法例展開調查，以採取相應的執法及執行契約條款行動。槍會現址的私人遊樂場土地契約將於2027年6月30日屆滿。政府會按既定程序考慮是否續期。一般而言，分區地政處處理續期申請時會諮詢相關政策局及部門，原有契約曾出現違反地契的情況亦會一併考慮。

至於水務署去年曾根據《水務設施條例》向香港槍會採取檢控行動，惟搜證不慎而令槍會甩身。水務署回覆指，該署有經常巡查相關地點，並於較早前在附近的引水道檢獲一些射擊殘餘物。署方現正進行進一步搜證工作。搜證完成後將尋求法律意見，以決定是否適合採取第二次檢控行動。同時正就此個案的相關跟進工作，包括追收清理射擊殘餘物的費用，與各相關政府部門保持溝通。

警方則回覆指，經調查後發現香港槍會沒有遵從警方的牌照條件，以涉嫌違反《火器及彈藥條例》對香港槍會持牌人作出票控，將於下月29日在西九龍裁判法院答辯。

一直關注事件的綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝認為，「釘契」是監督的重要一步，但綠惜地球曾於10月及11月兩度重返現場，發現槍會後山仍遺有數以十萬計鉛彈及無數靶碎。綠惜地球促請地政總署每月巡查監督清理情況，並定下「死線」，否則須施行更嚴厲的罰則，例如收回土地，杜絕污染者無了期拖延清理及除污工作。在相關工作未完成前，署方不應准許回復飛靶射擊活動。

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