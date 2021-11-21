觀塘工廈派對房間犯禁　負責人被捕4客無掃安心碼罰款

觀塘警區重案組聯同情報組，昨日（20日）晚上展開代號「犁庭掃穴」及「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，期間在偉業街128-130號一幢工廈，搗破一間懷疑違規經營的派對房間。行動中，警方拘捕一名姓歐陽(28歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他已被扣留調查。

另外，警方亦發現派對房間內1男3女顧客(19至21歲)，未有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）規定，使用手提電話掃描安心出行二維碼，遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。