槍會喊冤　指飛靶場停用逾年

被指是破壞環境「元兇」的香港槍會，首次接受傳媒訪問時喊冤，稱去年至今已進行大量清潔工作，為了不加劇垃圾污染，飛靶場由去年7月至今已主動停止使用，惟處理工作繁複需時。該會憂慮2027年將不獲當局續租，屆時本港便少了一個符合奧運標準的飛靶場。

《東方日報》過去多次報道槍會後山污染問題，惟該會過去只曾作一次簡單回應，表示不明白所述有關射擊產生物件之來歷，至被地政總署釘契，昨日才主動聯絡傳媒拆彈。該會表示，自2019年12月起在後山安裝擋板，第2期則在去年9月安裝，防止垃圾沖到下水道。該會去年10月曾進行大清潔，花費金額達42萬元，而今年5月起每月花1.45萬元進行一次定期清潔，而每次大風雨過後亦會再執；去年8月至今年4月的5次清潔，總共清出逾190噸垃圾。

香港槍會執行委員兼場地總監李志強表示，承認有部分垃圾是屬於該會，但並非「有心」，又指飛靶用「泥」造成，對環境影響很低，至於鉛彈方面，水務署多次檢測亦驗不到有問題。他指，暫停飛靶活動是不想加劇情況，覺得已經踏出第一步，目前未能估計何時完成清潔，若一次風雨過後再不見垃圾便可重開，但坦言很難，「除非剷咗成座山」。

該會執委唐先生指，每粒槍彈重16克，含有300至400粒鉛彈，每人最多可射100槍，數目龐大認為難以清潔完畢。他重申該會重視環保，除了打算每年用百萬元清潔之外，亦將花千萬元改建場地以調整射擊角度，防止槍手射出槍會範圍外，同時亦找了顧問查看各國槍會如何處理垃圾問題。另外，就環保團體多次指控，他指每次均是環團單方面向傳媒傳遞訊息，希望將來雙方可多作溝通。