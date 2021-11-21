Dr.東：乙肝丙肝病徵不彰易被忽略　醫生籲高危人士主動篩檢

香港乙型肝炎及丙型肝炎的發病率分別達7.8%及0.4%，如病情不受控，有機會導致肝硬化，逐漸發展成肝癌。根據醫管局香港癌症治療統計中心的數據，肝癌為香港2019年第5常見的癌症，也是第3致命的癌症，單是2019年已有1530人病死，另有研究指出本地肝癌病死率接近80%。香港肝壽基金董事局委員、香港大學內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基建議，1988年或之前在香港出生或有肝病家族史的人士應主動進行篩檢，及早發現可大大減低患癌風險。

司徒偉基表示，本港乙肝的主要傳播途徑是母嬰傳播，大部分患者往往年輕時便患病，但由於病徵輕微、甚至無病徵，病毒在體內潛伏數十年，直到晚年患上肝硬化、肝癌才發現。乙肝篩檢有助找出隱形患者，再透過藥物控制病情，大幅減低病發的機會。由於香港於1988年年底才開始為新生嬰兒注射乙肝疫苗，所以1988年或之前在香港出生的人士，以及有肝病家族史，都建議到任何門診進行乙肝表面抗原血液測試。至於丙型肝炎，最主要的傳播途徑是體液，常見於曾共用針筒的吸毒人士、曾於外國輸入受感染血液等人士。如有明確風險因素，以及肝病病史，同樣應及早做丙肝抗體測試。

司徒偉基續指，乙肝可靠口服藥控制病情，但要長期服用，而丙肝則只須約3個月的口服療程，就可完全根治。如不服藥，出現併發症的機會高達40%，患癌的機會更高達10%至25%，而服用藥物則可把患病的機會大幅降低最少50%。愈早診斷、愈早治療，效果就愈理想。除了進行篩檢，他又建議有高危人士，如男士年屆40歲、女士年屆50歲，應每半年做一次肝臟超聲波，幫助早期檢測肝癌，減低死亡風險。

他憶述，曾有一名有肝癌家族史的30多歲男子主動做篩查，驗出乙肝，又做了超聲波發現腫瘤陰影，手術期間更發現多一顆腫瘤。由於及早發現及做手術切除腫瘤，他成功控制病情，未來只需要靠服藥降低復發風險，可見及早診斷的重要性極高。