交警青沙公路截可疑私家車　檢錘棍斧頭拘3印度假難民

警方新界南交通部執行及管制組特遣隊，在今日(21日)凌晨2時，於青沙公路長沙灣段設置路障截查可疑車輛，期間發現一輛私家車，其車頭展示一張懷疑影印本的行車證，隨即向車上男司機及2名男乘客查問。警員發現車上3人俱為持行街紙的印度裔男子，男司機卻出示一張他人身份證，而他亦沒有駕駛執照。

警員其後搜查私家車，發現一批懷疑用作犯案工具，包括斧頭、錘仔、士巴拿、棍、以及2個在司機位首飾箱發現、類似裝設在巴士上的爆窗工具，另有頭套及手套等物品。警員經初步調查後，遂以行使他人身份證、無牌駕駛、無第三者保險下駕駛、藏有攻擊性武器及藏有工具可為非法用途拘捕司機。

前座男乘客經警員查問後，證實為該私家車車主，他涉嫌容許他人無牌駕駛、容許他人無第三者保險下駕駛、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、無展示有效行車證被捕。警員在該男乘客身上，搜出一粒俗稱「偉哥」的壯陽藥，他亦涉嫌藏有第一部管制藥物被捕；至於後座男乘客則涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途被捕。

現場消息指，涉案私家車本身具有有效行車證，但車上人士卻將影印本行車證展示在車頭，而車內亦發現多個相同車牌。同時，被搜出的一批武器及工具，並非常規地收藏在當眼位置，反而收藏在車內的隱蔽位置，此外，該3名持行街紙被捕的印度男子，俱報稱裝修工人，警方正追查涉案人士是否有其他犯案動機，案件交深水埗警區刑事調查隊接手調查。