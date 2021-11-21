勞福局擬修例禁國安法定罪者任社工　強調屬公職人員將須宣誓

勞工及福利局局長羅致光今日(21日)於網誌表示，落實《港區國安法》的工作，已是政策局與相關部門的恒常工作。當局擬修訂《社會工作者註冊條例》附表，加入危害國家安全的罪行，並於下一届立法會成立後提出，又強調預告註冊局成員獲社會授權，理念上屬公職人員，未來或須依法宣誓。

羅致光表示，勞工處職工會登記局早前根據《職工會條例》，撤銷香港言語治療師總工會的登記，但履行《港區國安法》責任的工作仍有提升空間。因此，勞福局與勞工處正就《條例》可能需要作出的調整，進行立法修訂的研究及準備工作，稍後會諮詢持份者。其中，社會福利署大致上已完成更新服務表現監察制度，包括將《港區國安法》列明為監察其運作及服務提供的法例之一，並要求備有恒常監察程序。

勞福局亦擬把危害國家安全的罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2，以彰顯這些罪行的嚴重性、確保被定罪人士不能擔任註冊社會工作者，除非獲所有註冊局成員議決讓其註冊。勞福局會在新一屆立法會成立後，在適當時候提出修訂。

羅強調，不少人對《條例》有誤解，以為《條例》訂立的目的是保障社工的權益，視註冊局與「工會」無異，但《條例》是透過立法，由社會授權給予一個依法成立的註冊局，進行社工資歷認可和監管，以保障社會及受助者的權益。換言之，註冊局行使的是一種來自法例的「公權」。因此，行使這項「公權」的註冊局成員，在理念上屬於公職人員，而《港區國安法》中有關公職人員的要求，亦應適用於註冊局成員。政府正就法定機構中公職人員宣誓的工作進行研究，包括可能需要修訂法例，確立有關註冊局成員需要作出依法宣誓的要求。