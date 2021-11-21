將與陳奕迅同台　音樂老師冀傷殘學生台上建立自信

有人說音樂是世界語言，因為它可以跨越語言界限。在肢體傷殘學校任教音樂的馬漢銘，更是體會音樂令傷健共融，「音樂奏咗出嚟，同正常人都係一樣嘅聲音。」他在學校成立銅管樂團15年，令學生有不同表演機會，包括本月底與歌手陳奕迅同台演出，希望學生努力後可在台上享受掌聲，建立自信。

馬sir自1998年起在香港耀能協會賽馬會田綺玲學校任教，現時除任教音樂外，亦是校風及學生支援範疇主管。本身有也有吹小號的馬sir早在2006年就在校內成立銅管樂團，起初他先拿樂器回校，借給同學試吹，試過都可以才向校長申請資源買自己的樂器，「殘疾人士都可以玩到唔同樂器。」

校內的同學都是不同程度的殘疾人士，馬sir指要挑選能力較高的學生，智能及體能均要正常，才可吹響銅管樂器，因此成員人數不算太多，創團成員有8人，高峰時有12人，但隨着學生陸續畢業，加上疫情影響樂團練習及招募，現時成員只有約6人。

馬sir本身任教視藝科，後來成音樂科老師，他認為音樂有做到傷健共融的特點，「音樂奏咗出嚟，同正常人都係一樣嘅聲音，大家真係可以溝通到」，因此可以突破到肢體障礙。

學校的銅管樂團有不少表演都令馬sir印象深刻，其中在2013年，樂團在沙田大會堂一個容納到300人的演奏廳舉行音樂會，「香港無一間特殊學校自己做過一場音樂會」，那場演出奏出了團員成長的歷程，亦邀請了友好樂團共融演出，馬sir形容那次是同學們很大的成就，也令自己感動。

樂團亦曾到中學表演，「譬如去過Band 3中學分享，成場一個鐘嘅音樂會，其實係好大挑戰，因為Band 3學生未必有興趣，但我覺得最犀利嘅地方係，佢哋（團員）用佢哋嘅能力，吸引咗嗰班同學，佢哋真係安靜咁欣賞佢哋嘅演出。」

馬sir認為樂團的演出可為觀賞者帶來勵志訊息，也是在鼓勵團員，「無論你咩情況，殘疾人士都好，你努力就會有成就。」他認為同學在台上享受成果就是觀眾的掌聲，這讓同學知道自己不是被同情，而是真的有能力值得掌聲，這有助他們建立自信心面對畢業後成人的生活，「融入社區係特殊教育最重要嘅目標。」

除了表演之外，馬sir也鼓勵同學參加校際音樂比賽，與健全的學生較量，「天生有殘障唔緊要，音樂上你做到，你就係做到啦，證實畀同學仔知道，我哋每次參加比賽都唔係最差，我哋付出、有努力係可以去到好好嘅成績。」

24歲的學校舊生張子浩就是成功的例子，8歲起吹長號的他雖患大腦麻痺症，右邊身不夠力令他吹奏樂器時不太靈活，但經過不懈的練習，子浩曾在校際音樂節兩奪季軍，獎項令他信心大增，「帶畀我嘅係成功感」，對自己因而有一份肯定，也令他慢慢喜歡上長號這樂器。

子浩在2019年仍是學校學生時，受邀加入由殘疾樂手的「香港共融樂團」，更隨樂團與歌手張學友合作演出。樂團於本月23日再與另一歌手陳奕迅同台演出，子浩坦言感到興奮，又指在疫情下很難有大班人演出的機會，相信樂手們都會很珍惜，並希望演出傳達關愛共融的訊息，「期望社會見到殘疾人士都做到一般人做嘅嘢。」

同樣有份演出的余澤涵是田綺玲學校學生，15歲的他患小兒麻痺症，手腳不靈活的他起初吹小號，但後來發現吹奏伴奏旋律難度較低，因此他現時是次中音號手。澤涵希望社會對殘疾人士不要有歧視，並提供多點幫助，「可以有更多展現自己嘅機會。」