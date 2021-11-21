野豬傷人案多於餵飼時發生　漁護署：盡快擴展禁餵區及提高罰則

漁護署近日以誘捕及人道毀滅方式捕殺野豬惹爭議，漁護署長梁肇輝今日(21日)在電視節目表示，本港是全球首個地區試行捕捉絕育放回策略，但試行幾年發現無法有效控制野豬問題，因此需調整策略，強調署方只會捕殺對市區構成威脅的野豬，不會影響郊野公園的野豬群落。他又指正研究擴展野豬禁餵區，並提高罰則，但未有具體時間表。

梁肇輝表示，擴展野豬禁餵區要視乎人手問題，目前只有漁護署人員在禁餵區有執法權利，當擴展禁餵區後，有需要將權利擴至更多部門，方便共同執法。被問到會否將全港都列為禁餵區，他指礙於人手、執法及未知因素等較難做到，市民亦會懂得轉移餵飼地點及時間去避開執法人員。

他指過去10年錄得的36宗野豬傷人個案中，有16宗是野豬向人討吃或市民餵飼時發生；6宗是被人類或狗隻追趕時受驚作出攻擊行為；7宗是走入社區後受驚亂撞途人，餘下個案是不明原因傷人。他指野豬天性怕人，不習慣與人接觸，不會無故走入社區，但黑點的野豬習性已經因為人類的餵飼而改變，潛在風險很高，強調在顧及市民想法之餘，署方捕殺野豬的大前提是想保障市民安全。