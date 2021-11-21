明日冷鋒來襲氣溫驟降至攝氏16度　料未來一周持續寒冷

冷鋒來襲，市民需注意保暖！由明天（22日）開始，一道冷鋒將在凌晨時分橫過廣東沿岸，該區北風增強，多雲及有雨，天氣顯著轉涼，最但更可達攝氏16度。而受到與冷鋒相關的乾燥東北季候風持續影響，隨後數天華南普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差較大。

明日天氣顯著轉涼，氣溫將驟降至最低攝氏16度，最高僅攝氏23度，多雲，有一兩陣雨。而直至周二（23日），氣溫更會急降至最低攝氏15度，最高只有攝氏19度，料將成本周最寒冷一天，屆時天氣清涼及非常乾燥，早上多雲，下午漸轉天晴。周三天氣仍然乾燥，早上清涼，氣溫微升至最低攝氏16度，最高攝氏22度。

由周四（25日）開始，天氣將顯著轉晴，氣溫最低攝氏17度，最高攝氏24度。周五（26日）天氣持續天晴乾燥，氣溫最低攝氏18度，最高攝氏24度，而此天氣將一路維持至下周日（28日），屆時氣溫預料會微升至最低攝氏19度，最高攝氏25度，及後兩天亦將繼續回暖，下周一（29日）更可回升至最高攝氏26度，最低攝氏20度，大致天晴及乾燥。