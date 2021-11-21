新界東南堆填區完成基本擴建工程　即日起接收多區建築廢物

新界東南堆填區完成擴建基本工程，可提供約650萬立方米的堆填容量，並由今日(21日)起開始取代原有推填區部分，接收由香港島、九龍及新界東等地區的建築廢物。

本港現有3個策略性堆填區，分別位於屯門的新界西堆填區、打鼓嶺的新界東北堆填區和將軍澳的新界東南堆填區。在2019年，棄置於本港堆填區的固體廢物，總量為571萬公噸新界東南堆填區，每日平均量為1.5萬公噸，3個策略性堆填區現已接近飽和。

環保署表示，現時新界東南堆填區擴建部分緊接現時堆填區的南面。工程包括土地平整、安裝防滲漏墊層、建造滲濾污水收集及處理系統、堆填氣體收集及管理系統、地面水收集系統、修復及護理設施。現有的新界東南堆填區會今起停止接收建築廢物。

擴建工程涉將軍澳第137區土地，政府在2018年時收回本用作臨時填料庫的土地，當時目標是清走填料庫內的公眾填料，釋出土地作發展用途。其中1幅土地便用作現時擴建新界東南堆填區，另一幅則用作建設將軍澳海水化淡廠，料工程在2023年完成，將會是本港首個投入營運的海水化淡廠。