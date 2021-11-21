綜援租津追不上　團體建議提高至劏房租金水平

社協建議政府提高一人租津，至可負擔劏房租金水平

有民間組織調查訪問了190名60歲或以上、居於不適切居所的長者，發現過半數行動不便的受訪者，當中73%人居於沒有升降機的單位，被迫行樓梯出入，他們居住的樓層中位數為四樓，亦有30%人表示樓梯沒有照明系統，容易跌倒。

長者公屋輪候宗數逾2.2萬宗，最新的公屋輪候時間更創22年新高，長者苦候公屋情況愈趨惡化。而今日(21日)是長者日，社區組織協會在上月至本月期間訪問了190名長者，以了解其住屋需要。調查發現，受訪長者的租金中位數為3,550港元，其租金佔收入約40%，工作時間中位數為208小時。

調查又發現，各有43%及11%受訪者領取綜援或長者生活津貼，當中約45%長者的資產少於1萬港元，領取綜援的資產中位數更只是3,500港元。而現時綜援一人租金津貼僅2,515港元，遠追不上私樓租金水平；面對此情況，有40%人超租津(超過租金津貼)或降低住屋標準。

55%有申請公屋的長者，輪候時間已達3年，接近30%人長達5年，雙老家庭更有43%人輪候超過5年。

社協建議政府提高一人租津，至可負擔劏房租金水平，放寬容許輪候公屋1年或以上的長者領取現金津貼，並資助經評估有身體缺損或特殊需要的長者，一次性搬遷津貼及恒常租金補貼。