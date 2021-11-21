研究指嚙齒動物如移動冠狀病毒庫　老鼠或引發類新冠疫情

新冠肺炎持續於全球範圍流行，不時更傳出動物感染新冠病毒的消息，令科學家擔憂病毒可能在動物身上發生突變後，再重新傳染給人類，美國新澤西州普林斯頓大學教授Mona Singh，近日發表最新研究指出，老鼠等嚙齒類動物過去有可能反覆感染冠狀病毒，導致病毒在牠們身上出現異變，這意味着「下一個類似新冠病毒的疫情，很可能就來自老鼠」。

Mona Singh研究團隊近日發表於期刊《公共科學圖書館：計算生物學》(PLOS Computational Biology)的研究顯示，顯示嚙齒類動物自古以來就反覆交互感染冠狀病毒，使得牠們獲得耐受性和抵抗力，同時增加病毒株對現有藥物的抗藥性，而現代囓齒動物更可能是類SARS冠狀病毒的無症狀帶菌者，其中可能包括一些目前尚未被發現的病毒。

研究又指出，冠狀病毒是由ACE2受體進入人體細胞，而分析嚙齒動物細胞ACE2受體，發現其受體上的氨基酸序列呈現多樣變化，顯示該物種在進化過程中反覆接觸類SARS冠狀病毒，嚙齒動物因此對冠狀病毒產生一定耐受性，惟大多靈長類動物對冠狀病毒幾乎沒有抗體，這也代表嚙齒動物可能會成為一個移動病毒庫。