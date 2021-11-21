袁國勇指溝針試驗無問題　倡長者等免疫反應差第3針選復必泰

港府谷針招數多變，近期倡議溝針，而政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇近日接受內地媒體訪問表示，將會與其同事發表有關「溝針」的論文，而早前在港試驗接種2針由內地研發的科興新冠疫苗後，再補打1劑由內地及德國合研的復必泰，結果顯示沒有問題，而實際效果更好於3針均接種科興，故他推薦長者等免疫反應不強的人，第3針可接種復必泰。袁又指，對香港目前接種率僅有約65%感到不安，並重提實行疫苗護照才是合理政策。

袁國勇在訪問中稱，目前經實驗後表明，打2劑科興再補打1針復必泰並無問題，而對於許多免疫反應不強的人，尤其長者，他推薦第3針可接種復必泰，惟他強調疫苗接種是個人選擇，並非勉強，如3針均選擇接種科興亦並無不可。

至於目前本港接種率僅約65%，袁指情況令人感到不安，他強調每個人都接種疫苗才是解決之道，重申應實行疫苗護照，例如以手機程式的方式，並認為此是合理政策，既可保護民眾不受重症感染致死，亦不會剝奪自由，反而可保證市民自由出行，這便是公民責任。

袁又指出，理應針對上呼吸道傳染病毒的特點來研發新型疫苗，以便更好地應對透過空氣傳播的病毒。其中一種方式便是鼻噴疫苗，計劃短期內便會在國外展開3期臨床試驗；另一種方式則為組合使用疫苗，而「溝針」正正可以博採眾長，互相補充以達致更好的免疫效果，認為「溝針」後出現的不良反應不會是大問題。

他續稱，疫苗會激發人體的2種免疫反應，包括中和抗體和細胞介質免疫。由於目前未有可靠方法檢測後者的反應激活程度，故中和抗體只是1種「替代標誌物」，即便水平低，並不等於受保護的效率低。不過，由公共衞生角度而言，科學家應監控人群中的抗體水平，相信內地當局已有進行相關工作，香港政府亦同樣正在進行此類工作。