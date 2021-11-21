基孝中學今年錄3宗肺癆個案　衞署指校內現群組感染但無須停課

藍田聖公會基孝中學爆發肺結核病(俗稱肺癆)群組感染！衞生署今日(21日)表示，該校今年4月及7月各有結核病呈報個案，鑑於該校疑出現組群個案，該署於本年9月至10月期間，安排學校的師生進行大規模篩查，當中再有1名學生確診，初步流行病學調查顯示與其他個案沒有關連。署方指由於各學生個案於確診後，已立即安排有效治療及病假，學校無須停課。連同該校2019年9月出現的2宗個案，3年累計有5宗。

衞生署表示，已派員到訪受影響的學校，就有關通風和其他感染控制措施提供建議，並提醒學校要常保持課室空氣流通，並留意師生有否結核病的病徵。署方會繼續積極跟進組群個案，並會持續監察高風險的接觸者及他們的健康狀況。

結核病是1種經空氣傳播的疾病，以肺結核病較常見，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。

根據衞生署資料，本港2019年共接獲4,051宗結核病呈報個案，其中，患者介乎3至24歲病個案佔191宗(4.7%)；校園有4宗個案組群，涉及14人。而去年則接獲3,699宗呈報個案，其中患者介乎3至24歲個案佔182宗(4.92%)；校園則有7宗個案，涉及14人。至於今年上半年，即1月至6月期間，校園共出現4宗個案組群，涉及10人。