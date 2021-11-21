23歲男住戶美國返港後染疫　愉景灣旭暉閣須圍封強檢

新冠肺炎疫情仍未盡，位於大嶼山的愉景灣，繼早前先後因多宗輸入個案而被納入強檢名單，當中包括數名國泰航空貨機機師，該屋苑今日(21日)再因1宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入病例，而需要圍封進行強制檢測！港府今日宣布，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》作出限制與檢測宣告，自今晚7時40分起，將愉景灣蘅峯旭暉閣列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強檢，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。行動目標在明日(22日)清晨約6時完成。

​根據衞生署衞生防護中心公布，上述個案涉及1名23歲男病人，他於上周日(14日)前往美國，離港前1天進行的病毒檢測沒有染疫，他於昨日(20日)由美國經航班CX521抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測後證實中招，並出現病徵。病人的Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株。另外，他於4月27日及5月18日於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。

東網記者在今晚約7時許前往愉景灣視察，可見已有多名工作人員在旭暉閣外搭建臨時檢測站，附近亦擺放不少膠枱及摺櫈，惟暫未見有住客需要落樓。至晚上近8時，有一批警員到場拉起封鎖線，另有一批身穿全套防護衣的人員進入旭暉閣。

愉景灣早期多次因有住客染疫而需要圍封強檢，其中，本月10日，1名確診的國泰貨機機師與2名兒子、太太及2名外傭居於愉景灣，除該屋苑需要強檢外，其太太及2名兒子工作和就讀的愉景灣國際學校，同樣有120名師生被列為密切接觸者要檢測；另外，上月尾，1名居於該屋苑的國泰貨機機師因確診，並曾乘搭巴士進出愉景灣，當局當日發出強制檢測公告要求相關人士，進行病毒檢測。