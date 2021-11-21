政Whats噏：被DQ李志宏　遭政府索償移除橫額費

政府上月終於完成全部區議員宣誓，唔少泛民主派被取消區議員資格(DQ)，當中包括沙田區議會前主席李志宏。佢被DQ就嚟一個月，仍然搞唔同嘅活動，但成本就要自己承擔返啦。佢日前貼文話自費印有關活動橫額掛係邨內，點知畀政府申索千六蚊，可以話係雪上加霜呀！認真黑仔喎。

佢日前喺Facebook貼文，話自費印橫額掛喺邨內，希望多啲街坊可以見到最近區內有乜嘢活動搞下，結果又被政府以《公眾衞生及市政條例》移走未經許可嘅橫額，向佢申索1629港元，佢都忍唔住反問「以前又唔見你出嚟得咁快」？

其實被DQ後，所有費用都係佢自費，包括辦事處租金、電費同影印機費等，現時又開始畀政府追討早前向政府預支嘅營運開支，但佢指民政事務處拖欠數萬港元辦事處營運開支就仲未還畀佢。雖然佢嘅辦事處會喺今個月底歸還房屋署，但歸還辦事處時所需嘅清拆費用同還原費用都係一筆錢。

佢又話單憑過去做地區事務嘅積蓄支撐維持維持未來嘅工作，加上佢有兩單案件在身，雖然仍未宣判，但預計須罰款同判監大約2至3個月，而依家佢需要每星期去警署報到一次，因此佢難以好似其他被DQ嘅區議員一樣，另覓一份全職工作，今次畀政府再索償1600幾蚊，真係屋漏偏逢連夜雨喇！