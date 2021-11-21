政Whats噏：賞大棠紅葉變街坊噩夢　梁福元籲市民配合減滋擾

每年都有大批市民湧入元朗大棠睇楓葉，「旅客」見到紅葉當然好開心，但當地嘅居民就喊苦喎，事關呢段時間會出現大塞車同堵路，正如十八鄉鄉事委員會前主席梁福元都話近日網上已有十八鄉嘅街坊抱怨，當每年大棠楓香林嘅楓香轉紅，就係佢哋嘅噩夢嘅開始，所以上個月已經搵政府開會傾對策嘞！

梁福元今日(21日)喺社交平台貼文，話喺疫情下，市民縱有假期，卻苦無離港機會，難得有郊外地方適合一家大少同遊，又有公共交通的配合，自然吸引不少市民去大棠，可以睇紅葉，又可以去千島湖行山，咁都無可厚非，但係對當地居民嚟講，就會出現好多困擾嘞！所以佢每年9或10月期間，就會去信民政處要求統籌跨部門會議，一齊傾下點樣可以將影響街坊出入減到最低。

其實，早喺上個月底已開咗一次會，有啲巴士線會採取特別措施同分流乘客避免人龍出現。但佢話喺今個月中，大棠山道已出現堵車情況，而佢亦即時提供巴士暫泊地點，而喺早兩日嘅第二次紅葉會議上，亦希望警方喺嗰度執法，嚴禁車輛違泊道路兩旁阻塞交通，而警方亦話必要時會拖車。佢仲呼籲市民互相合作，城鄉共融，咁大家就玩得開心啲。