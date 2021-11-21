愉景灣染疫住戶足迹曝光　中環蘭桂坊2店等10地方納強檢

愉景灣1名23歲男住戶昨日(20日)由美國返港後，證實感染L452R新冠變種病毒，而患者於潛伏期在港到訪過多處地點，包括中環2間店舖。因應上述的初步個案，港府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士，須於下周二(23日)或之前接受病毒檢測。

10個被納入強檢公告的指明地方，其中3處的指明時間為本月10日，包括香港國際機場(新旅遊車總站)開出往愉景廣場巴士總站的DB02R號線巴士，任何在當日上午11時至下午1時期間曾乘搭該路線人士，須接受檢測；大嶼山愉景灣D’Deck 1樓102A號舖Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria，任何在當日下午1時至下午5時期間曾到訪，亦要檢測；以及任何在本月10日下午5時至晚上10時期間，曾身處愉景灣D’Deck地下G09號舖Hemingway’s By The Bay之人士，同樣需要檢測。

其餘地點分別為中環3號碼頭，曾在本月12日晚上10時至11時期間，曾身處該地者須檢測；同日晚上10時至11時期間曾身處大嶼山愉景灣渡輪碼頭之人士；本月12日晚上11時至翌日凌晨1時，曾身處中環蘭桂坊榮華里10號的Le Jardin；本月13日凌晨1時至3時曾到訪中環雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom者；本月13日凌晨3時至5時，曾乘搭任何由中環3號碼頭開出，往碧濤軒28號路線號碼DB08R的巴士之人士，均需要進行檢測。

另外，本月13日下午5時至晚上7時期間，曾身處大嶼山愉景灣愉景灣康樂會的人士；以及在翌日早上7時至8時期間，曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出，往東涌站巴士總站的DB01R號線巴士的人士，同樣要接受病毒檢測。