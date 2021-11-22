電線老化雜物堆積　單位易招祝融

石硤尾白田邨9月初曾發生致命火災，其中13座12樓一單位忽遇祝融，釀一死12傷悲劇，警方追查後，以涉嫌縱火拘捕起火單位的泰裔女戶主及其男友，不排除有人遺下煙蒂釀禍，事件再次引起大眾對公共屋邨消防安全的疑慮。有專家表示，屋邨發生火災原因多為電線老化及單位雜物過多所致，建議港府增加宣傳教育，並安排專員定期上門檢查單位電器，減少起火危機。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯表示，公共屋邨的消防設備已算完善，但仍經常發生火災，往往是由於住戶未有發現電線老化及單位內存放雜物太多所引致，當兩項因素同時出現，便容易引發更嚴重的火災。黃又指，雖然住戶有責任為電器維修保養，但要察覺電線老化則需要具備有關知識，因此建議政府多作宣傳教育，讓住戶能分辨問題電線，減少因失修所導致的火苗，同時可考慮安排專員定期上門，檢查電器是否存在安全隱患。

此外，黃又提醒住戶在考慮購買或正在使用並非在本港購買的電器時，要留意電器的電壓是否適用於本港，否則亦有可能因短路而引發火警。