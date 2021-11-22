白田邨排污系統設計差　污水隨時流出街

為釋放更多居住空間，港府陸續將多幢公屋翻新重建，然而石硤尾白田邨有大廈重建後卻出現污水管與公眾排污系統未能連接的情況。該邨有居民反映，邨內第11期的污水管設置位置過高，無法令污水流入公眾排污系統，使污水需於管內攀升1米後於附近白雲街流出，除了影響環境更構成衞生危機。

有地區人士表示，有關情況約於一年前已經發現，當時重建工程已近尾聲，承建商才發現污水渠設置位置較原定高出1米，無法把污水匯流到排污系統中。雖然承建商及後表示正進行修復工程，但不知為何問題至今仍未解決，他亦擔心當有更多住戶陸續遷入，將會令污水問題惡化，甚至影響居民健康。

房屋署發言人表示，在工程進行期間發現該段位於白雲街的現有污水管道的實際水平與已有資料不同，實際管道水平較預期為高，因此需要在白雲街地底另行建造新的污水管道連接第11期的污水系統至公眾排污系統。有關工程已在10月底展開，預計於明年中完成。工程期間，會有臨時污水改道安排，包括設置臨時污水泵，使第11期的污水排放運作正常，住戶家居排污不受影響。