東方日報A1：白田邨層層垃圾山　處處埋炸彈

新公屋入伙隨時釀大火！最近新入伙的重建石硤尾白田邨，裝修工程進行得如火如荼，惟大廈出現大量「垃圾山」。東網記者日前直擊，幾乎每層樓都有大量紙皮及發泡膠等易燃物料棄於樓層電梯大堂，有的紙皮更堆至近3米高的天花板，甚至連逃生門都被阻塞，有居民直斥雜物令小孩絆倒受傷，擔心一旦發生火警，恐會成為該邨13座奪命火警的翻版。有議員狠批房署未盡監管責任，認為部門應加強宣傳教育，若住戶屢勸不改則應採取執法行動。

涉及逾2,000個單位的白田邨重建計劃第七及八期近期入伙，共有4座大樓。居民收樓後陸續為新居裝修，惟記者日前發現，幾乎每座新樓每層的電梯大堂，都淪為堆積雜物垃圾崗。這些雜物主要為裝修的包裝物料，包括大型電器及傢俬的紙皮、發泡膠及電線，亦有膠樽及麻包袋盛載的建築廢料，甚至整張床褥。有電梯大堂的垃圾堆至天花板，亦有樓層的垃圾阻塞升降機，居民要跨過垃圾堆才可落樓，情況相當誇張。

「之前打風吹到啲紙皮周圍都係，我嘅小朋友就踢倒啲雜物跌親受傷！」居民溫小姐怒指上址垃圾亂堆，現時走過走廊時都分外小心，雜物亦衍生許多蟑螂，部分人甚至連家居垃圾都掉在走廊，憂慮一旦發生火警時會逃生無門。而部分樓層梯間更遺留不少煙蒂。

另一居民林先生則指，上址垃圾平均兩至三日才會清理一次，惟全部住戶一起入伙產生裝修物料十分大量，他諒解清潔工人應接不暇，即使投訴也無濟於事。而有清潔工就直斥部分人欠缺公德心及責任心，理應將紙皮雜物棄置在地下垃圾站，「啲人全部將啲垃圾紙皮同裝修廢料掉晒出走廊！」此外，記者亦發現部分人將原裝的鋅盆棄於垃圾站。

事實上，該邨13座9月發生的奪命火警，導致一死12傷言猶在耳，有關單位仍被黑色膠袋圍封，附近被波及的單位都已人去樓空。公屋聯會總幹事招國偉指，裝修高峰期雜物亂棄大堂情況時有聽聞，坦言一旦有火種會引致嚴重後果，亦會造成衞生問題，住戶應自律，將屬於自己的包裝紙皮搬到地下的收集處，亦要指示工人或送貨人士適當處理，否則只會自食其果。他又稱，房署有責任加強清理垃圾及雜物，亦可透過宣傳教育工作讓住戶自律，有需要在大堂安裝閉路電視監控，提高阻嚇力。

香港工程師學會消防分部發言人林振敏指，堆滿大堂的雜物存在釀成火警的風險，如堆成一疊的紙皮，加上天氣乾燥，有人隨處拋棄燃着的煙蒂便有機會令紙皮着火。部分裝修物料如木碎及發泡膠，亦是較易着火的物料，故此市民切忌亂堆積雜物，若發現阻塞走火通道可以向消防處舉報。

議員柯創盛表示，對該邨雜物堆積的情況感到嘩然，擔心會因此引致火災，而事件反映管理公司的不稱職，房署亦未盡監管責任，認為房署應加強管理，並向住戶作宣傳教育，若住戶屢勸不改，則應果斷執法。

房屋署發言人指，屋邨辦事處除在大廈樓層大堂張貼通告提醒住戶，不要胡亂棄置廢物外，亦派員加強巡查，並督促清潔承辦商加派清潔人手清理雜物。該處職員如發現有人在樓層公用地方棄置廢物，會按「屋邨管理扣分制」向違規者執行扣分和發出定額罰款通知書。在住戶入伙期間，根據屋邨辦事處的紀錄，並沒有接獲涉及樓層棄置物堆積或相關投訴。

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