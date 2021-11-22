區會失撥款權　多區節日活動受影響　聖誕燈飾元旦先有得睇

今屆區議會在泛民主派主導下，政治凌駕民生，為撥亂反正，政府早前完成全港18區區議員宣誓，更收回區議會撥款權，交由民政事務總署、民政事務處及康樂及文化事務署撥款推行。但在收回撥款權的同時，衍生其他問題，包括撥款準則及流程不清晰，連帶「社區參與計劃」及「地區小型工程計劃」下的地區活動及工程受到影響，聖誕及新年活動首當其衝，不少區會有關節日燈飾、新年月曆，甚至長者服務的撥款至今仍未完成，活動無法推展，市民成為最終受害者，更有區議員直言「聖誕燈飾元旦先有得睇！」

喪失撥款權後，多個區會活動隨即受影響。油尖旺區議員李偉峰指該區節日燈飾，由開標、揀標至完工需約2個月，本計劃9月中、10月初開標，最遲12月中完成；為縮減聖誕與新年燈飾「換畫」的時間及成本，更計劃燈飾不特意加上「聖誕」、「新年」的字樣，及善用地區特色招牌，惟期間遭拖延。至撥款權被收回，民政處接手處理，並直接用他們的標書及揀選地點，「按時間計算，應該趕唔到聖誕亮燈，最快元旦先有燈飾睇」。

「例牌」派發的新年月曆也受拖延。該區過去11月底派月曆，如今估計要拖至12月中才有貨，亦未知如何派發。該區副主席朱子洛指區會轄下原有5個統籌委員會，負責派發清潔物資或準備掛曆，但在收回撥款權後便暫停運作，由民政處接手，相信不會主動交代已批撥款活動的進展，而區會亦不再有權利選標及決定最後的印製數量。

鄰近的深水埗區亦有類似困局。該區會主席覃德誠指過去審批賀年物品，如揮春、利是封等由地區宣傳工作小組負責，今年只完成小組討論階段，仍未提交大會及交由專員簽名，現時則需要將印刷審批權交由民政處處理，形容是「知道餐單冇權煮餸」。

就連長者服務也大受影響，特別是西貢及離島區。西貢區議會主席周賢明指，原定在12月底至1月舉行的敬老節千歲宴至今未有安排，但往年最遲11月已通過撥款。他解釋，敬老節分西貢、坑口及將軍澳3個地方舉行，「西貢今年唔會搞，改派福袋，坑口就未有申請，將軍澳則有2個申請，該2個申請合共約100萬港元」，現時惟有秘書處「做住平時啲工夫先、傾咗啲錢有無超額」，直至新指引出爐再進行撥款。實際上，離島區的敬老活動亦未完成撥款，有指「分幾次批，暫時批咗一轉」，剩餘款項何時完成撥款仍是未知之數。

周又認為新指引修訂並不難，促請當局必須短期內推出，否則區會將趕不及在明年3月前，善用今個財政年度的撥款，團體舉行活動時間也相當緊迫。另外，部分項目例如體育會、預留給分區會滅罪會，甚至非政府組織的撥款也沒完成，總數超過百幾、二百萬港元，預料也受影響。

儘管活動撥款不受影響，但活動場地反有阻撓。荃灣區議會主席陳琬琛透露，區會早前贊助節日燈飾委員會數十萬元，在沙咀道遊樂場舉行除夕倒數活動，但礙於食物環境衞生署用作流動採樣站提供新冠病毒檢測服務，團體「要臨急臨忙搵其他地方」。

陳指該處由去年11月起設為臨時檢測中心，現場可見工作人員較前往檢測的人士還要多。事實上，部門只須安排2部檢測車泊在球場角落即可，而非「生人霸死地」，令地區團體無法舉行活動之餘，球會無場地練習，青少年無踢波。

本報就區議會撥款權被收回後，各區社區參與計劃撥款數目、申請情況以及新準則等向民政總署查詢。署方僅回應指，2021至2022年度社區參與計劃的撥款額為4.61億港元，其他具體數據則未有備存相關資料，又調按照經修訂的社區參與計劃撥款安排，各區民政處、民政總署和康文署會直接向有關機構發放撥款，或舉辦具地區特色的項目和受歡迎的節慶活動，以及文化、藝術和康樂活動，促進地區和諧。如有地區團體希望與當區的民政處合作舉辦社區活動，可向民政處提出建議。