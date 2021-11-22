新審批撥款準則欠奉　實際操作存疑

自立法會通過削減區議會撥款權後，民政事務總署至今仍未交代新的審批撥款流程及準則為何，引起各區議會質疑。有區議員憂新的機制會影響區內民生活動，並曾約見民政事務局局長徐英偉，引述對方回應指會進行研究，亦有指民政總署正撰寫新的審批程序，但料要待新財政年度才會生效。

由民主派主導的區議會過去曾因政治立場，拒批親中團體就去年龍舟比賽、今年7.1及10.1活動的撥款申請而惹爭議。現時區議會失去撥款職能，政府只稱改由民政總署、民政處和康文署負責在參考地區意見後，提議值得撥款推行的項目，計劃涵蓋範圍和撥款準則將維持不變，但實際操作及程序卻存疑。

在區議員宣誓前，離島區議會是18區中唯一由建制主導的區議會，該區議會主席余漢坤對政府收回撥款權感無奈，形容過去區議會在審批撥款時相當有序，不滿因其他區議會的政治氣氛「影響埋離島」。他透露，最近曾約見徐英偉，問及地區團體申請撥款流程等，引述對方回應指會進行研究，相信問題不大。

對於新流程為何？大埔區議會主席毛家俊則指目前各區議會秘書處仍在等候民政總署的批示。北區區議會主席羅庭德表示，據他了解，民政總署正編寫新的審批機制，他指如4個鄉事委員會需要舉行新春活動，現時需要向民政處提交申請，料民政處會沿用原本的撥款機制審批，至下一個財政年度再落實新的做法。

實際上，有部分區議會已因應情況，即時取消財務委員會，有需要時未來或轉為設立非常設小組討論撥款申請，並向民政處提出意見，但究竟最終會採用多少區議員意見，則不得而知了。

另一方面，也有區議員擔心過去關乎地區福祉、甚至有成效的活動，今時今日民政處都會有所保留。並稱過去區議會審批撥款程序較嚴謹，但新制度下，當局仍未交代新的審批機制，憂撥款透明度不足，標準不一，甚或親疏有別，團隊出現私相授受情況或由某些團體承包活動，某些團體即便過往活動籌辦得不錯，也會因與泛民關係良好而不再獲得撥款。