Dr.東：抽脂開刀改善體形　切除男性女乳煩惱

男性擁有健碩的胸肌可提升個人自信，若比女性豐滿則可能引來奇怪的目光。男性女乳症俗稱「肥仔波」，是指男性胸部因乳房組織增生或脂肪積聚而變大，造成胸部形狀與女性乳房相似的情況。外科專科醫生說，此病並不會造成身體任何傷害，但隨着現代男性對自我形象提升，不少人會在意上圍的情況。醫界近年按病人情況，進行抽脂或乳腺組織切除來改善體形。

男性胸前兩團若過分豐滿，穿貼身衣服時尤以明顯，容易感到尷尬。外科專科醫生陳東飛指，要診斷男性女乳症的方法，只需當事人認為受困擾或醫生目測便可，更進階可透過超聲波或乳房造影檢查。

他續說，男性女乳症的成因可分為「原發性」和「繼發性」。原發性的成因未明，可能是新生嬰兒吸收母親的雌激素，導致乳腺增大，或青春期發育時女性賀爾蒙分泌過多等。不過此情況只會維持一段時間，長遠而言沒有太大影響。至於繼發性成因，最常見的因素是肥胖及年長，導致人體賀爾蒙轉變，乳腺組織也較易增生。

男士豐滿的上圍雖然不會影響個人健康，其所帶來的自卑感等心理壓力，卻對他們的社交造成很大困擾。陳東飛說，由於男性女乳症的男士不乏因肥胖有關，故患者來求醫時，會先建議對方減肥。陳分享指，曾有一名肥胖男士來求醫，但他減肥後仍然受「肥仔波」問題困擾，更甚是「大細波」，他其後接受抽脂及乳腺組織切除，才得以重拾自信。

陳東飛續說，兩種手術均採用「局部腫脹麻醉」，只需使用小量局部麻醉藥進行大量稀釋，並注射於手術位置，即可達到局部血管收縮及止痛目的。醫生會按病人的情況，若脂肪積聚及乳腺增生者，會進行抽脂及乳腺組織切除，於胸側開一個約半厘米的切口，導入抽脂管，抽出乳房過多的脂肪，然後於乳暈底部開一個約一厘米的切口，切除多餘的乳腺組織，手術約需兩小時。患者術後需穿上特製的壓力衣，三天內不宜自行解開，以防止瘀血積聚。