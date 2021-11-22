公立醫院處方抗菌素用量增　惡菌耐藥比率升

近日多家公立醫院爆發耐藥性惡菌感染群組。醫院管理局數據顯示，公立醫院及診所於2016至2019年期間處方抗菌素用量有增長，而去年7種受該局監察的耐藥性惡菌中，有5種按年錄得耐藥比率上升，當中以「耐藥性金黃葡萄球菌」的比率最多。為減少惡菌傳播風險，該局與安老院舍合作，加強為年老院友清潔皮膚。

根據醫管局向衞生署衞生防護中心提供數據，2016至2019年期間，公立醫院及診所向每千名非住院病人處方抗菌素數量的年均複合增長率為1.01%，而向每千名住院病人處方抗菌素數量的年均複合增長率則為0.36%。

另外，醫管局定期監察的7種多重耐藥性細菌中，有5種的耐藥比率於去年錄得按年上升，升幅介乎0.02至1.7個百分點。升得最多的是「耐多藥鮑氏不動桿」，其耐藥比例由前年的7.4%增至去年的9.1%；而去年耐藥比率最大的則是「耐藥性金黃葡萄球菌」，達43.8%。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，「耐藥性金黃葡萄球菌」較常見於安老院舍宿友或免疫力低的住院病人。為減少該惡菌於醫院、安老院舍及社區傳播，該局本月中會聯同衞生署，與約數十間安老院舍合作，院舍會負責為年老院友定期清潔鼻腔及皮膚，醫院則會為入院院友進行該惡菌篩查。他指，伊利沙伯醫院及瑪麗醫院會率先參與，期望日後可擴展到更多醫院及院舍。