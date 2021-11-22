「綠綠賞」回收積分卡一年錄10萬登記　綠在區區增至11間

政府目標在2023年年中起實施垃圾徵費，除了鼓勵市民源頭減廢，亦推行乾淨回收。環境局局長黃錦星接受本報專訪時表示，去年11月推行的「綠綠賞」智能積分卡回收獎勵試驗計劃，一年內經已登記10萬張，形容社會反應正面。他又指本月增設「綠在西貢」與「綠在灣仔」令現時回收網絡「綠在區區」增至11間，未來會加開10間中型的回收便利點，而較小型的回收流動點現時亦超出百個。

政府亦會在明年1月2至5日期間推行「天然聖誕樹回收計劃」，在11間「綠在區區」及4個垃圾站，回收2米以下的聖誕樹，高於2米者可運往在屯門曾咀營運，專門收集樹林廢物的「Y‧PARK」，大樹幹可變家具或小型裝飾品。

早前施政報告交代，環境保護署將從食物環境衞生署，接手管理全港3,000個垃圾站，並改造為「綜合廢物管理設施」，把家居垃圾的收集、回收、運送、處理一條龍結合，黃錦星表示，環保署接管垃圾站後，料從業員、垃圾站空間、物流與現時差不多，但未來從業員或要兼負收垃圾與回收工作。

對於本港在2035年將總處理每日1500公噸廚餘，惟數字是2019年每日棄置約一半，黃錦星指現時污水與廚餘廠處理量已達頂點，其餘將會轉廢為能，料未來上半年待新一屆立法會會期交代垃圾徵費情況。就早前有傳第二個焚化爐選址在新界西北，或觸及現時北部都會區發展，他指現時未決定選址，正通盤了解，明年或公布。