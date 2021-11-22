裝修承辦商屢涉合謀被檢控　競爭法助保障公屋住戶權益

市場競爭有利消費者及商界，惟過往本港多個範疇均存在合謀或缺乏競爭的情況，新入伙公營房屋的裝修承辦商瓜分市場、公屋中央石油氣系統自動續約毋須招標，都影響基層市民消費權益。隨着《競爭條例》於接近6 年前全面實施，多間公營房屋裝修承辦商違反條例被法庭判罰，目前情況已有所改善，而房委會亦為中央石油氣供應引入公開招標。有關注團體認為條例有助保障基層居民權益，建議進一步加強推廣條例。

每逢有大型公營房屋入伙，房委會都會安排合資格的裝修承辦商輪流在屋苑內擺放臨時展攤，方便居民選擇以裝修新居。然而，過往有承辦商濫用此安排，非法瓜分市場，合謀協議編配顧客，以抽籤方式定出各自負責裝修的樓層，剝奪住戶選擇權。競爭事務委員會(下稱競委會)就此展開調查，並於2017至2019年間，就3宗相關案件入稟，分別涉及觀塘安達邨第一期、安泰邨第一期，以及資助房屋景泰苑，承辦商全部被判違反《競爭條例》。

隨着涉事承辦商相繼被裁定違法，市場的行為亦有所改變，就九龍區近期入伙的一個公共屋邨可見，有居民成功向其中6間駐邨裝修承辦商索取報價，而報價亦各有不同，暫未見類似過往瓜分市場、合謀定價的徵兆。房委會亦推行多項措施，包括在屋邨內設置獨立展攤、邀請競委會代表講解《競爭條例》、在裝修期間派員巡查裝修單位，以至把違例承辦商從「裝修承辦商參考名單」除名。

另邊廂，現時房委會轄下有15條公共屋邨使用中央石油氣供應系統，包括香港仔華富(二)邨、大埔廣福邨及長洲雅寧苑等。按過往做法，供應商會獲批15年合約為住戶供應石油氣，管理及維修相關設施，合約期滿後，若房委會滿意其表現並考慮住戶對供應商服務的意見後，便會續約10年，毋須另行招標，有關續約安排被指缺乏競爭。

競委會於2016年建議房委會加強競爭，並獲房委會接納，決定在華富(二)邨及雅寧苑的供應商合約期滿後，試行以招標方式批出新合約，其中華富(二)邨便更換了新的供應商。該邨住戶對新供應商的表現，及每年免費爐具檢查、豁免最低收費等新增服務普遍感到滿意。房委會遂於2019年決定，將約滿後重新招標的做法推廣至其他屋邨，並在標書中加入定量風險評估和所需改善工程的要求，又要求新供應商為住戶提供不同優惠。

公屋聯會總幹事招國偉認為，過往駐邨裝修承辦商存在合謀定價現象，又有居民反映裝修質素欠佳，甚至被用作示範單位等，令人難以接受。隨着競委會成功入稟並判罰涉案承辦商後，相關情況現時有所改善。他又建議競委會在新公營房屋入伙初期多加宣傳，如落區派發單張，提醒居民小心揀選裝修公司，若發現違反《競爭條例》可向競委會舉報。

至於中央石油氣供應系統約滿後重新招標，招亦歡迎相關做法，他坦言，公屋住戶經濟能力有限，燃氣煮食亦小數怕長計，新安排有助居民爭取具競爭力的價格，也可確保服務得到改善，最終得益的都是居民。