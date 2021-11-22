九華徑無牌燒烤場噪音違泊擾民多年　議員指收回用地才能治本

自2003年起已違規經營的美孚九華徑燒烤場，上周五(19日)遭警方及食環署聯合執法掃蕩，17位場地負責人涉嫌欺詐等罪被捕，82名食客被票控違禁聚令，700多名食客涉嫌觸犯禁聚令被發警告。葵青區議會石籬北議員林紹輝今早(22日)在電台節目表示，該場所有噪音及違泊等問題困擾當區居民多年，但礙於該場所屬祖堂地，因當局多年來未能聯絡到有關持份者而無法徹底解決問題。

對於當局是次高調執法，林擔心只會短時間內起作用，因為警方是以違禁聚令等方面作出票控，而非收回有關用地，若明年解除禁聚令，相同執法便有難度，希望政府可以以法律手段，考慮封閉或收回該用地。

執業律師梁永鏗則指出，由於燒烤場是無牌經營，被控違反限聚令的食客反可向燒烤場負責人追討罰款。另外，梁提醒，該類食肆若發生火警或食物中毒，消費者為此是較難追究的。

涉事燒烤場前日(20)起已暫停營業，有被票控的食客指，當晚進場時曾登記「安心出行」，掃描後亦甚至有店名顯示。他強調，事前不知悉燒烤場涉無牌經營。若食肆無牌經營，當局不應批出「安心出行」申請，質疑有誤導市民之嫌。