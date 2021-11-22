勞工處周四起辦2日中高齡招聘會　提供3400個職位月薪可達1.9萬

在本年8至10月臨時數字顯示，有3.7萬名55歲以上的人失業。

為協助年長人士就業，勞工處將在本周四(25日)舉辦一年2日的中高齡就業新里程招聘會，在旺角麥花臣場館舉行，提供超過3400個職位，包括屋苑客戶服務員、建築材料檢測技術員、保健員、護理員等。當中8成為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬至1.9萬港元。

是次招聘會共有62間機構參加，合共提供超過3400個職位空缺，包括招聘屋苑客戶服務員、建築材料檢測技術員、保健員、護理員、店務員、餐飲業經理、文員、保安員、司機、倉務員、技術員、廚師、麵包技師、包裝員及醫院合約運作助理等。

活動中約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬至1.9萬港元；9成空缺的學歷要求為中六或以下，70%毋須相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位，查詢該處提供的就業服務。

因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須使用「安心出行」或填寫個人資料登記表格。

根據統計處本月公布的最新數字，8至10月臨時數字顯示，有3.7萬名55歲以上的人士失業，佔整體失業人口8.4%，數字較7至9月的3.9萬人稍微回落，而較去年同期亦大幅減少約3成。