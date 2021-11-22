兒科學會：2針是基本　兒童分階段接種方便家長準備

食物及衞生局下調科興疫苗接種年齡至3歲，12至17歲青少年優先接種。香港兒科醫學會會長葉柏強今早(22日)在電台節目稱，政府分階段安排不同年齡層的兒童接種科興，可謂非常合理，操作亦會較順暢，同時，家長亦有更多時間準備。他指新冠疫苗面世時間短，家長有憂慮完全可以理解，但滅活疫苗已行之有年，常見的兒童疫苗如流感、小兒麻痹、破傷風及百日咳等，均出自滅活技術。

葉柏強稱，目前有近7成中學生已經接種疫苗，餘下3成人相信是傾向科興疫苗，並預期青少年接種率有望推高到8至9成，有利學校恢復全日面授課堂。業界會舉行大規模講座，邀請兒科及醫學界專家為家長及學校解說，為何滅活疫苗要有加強劑，打2針屬基本要求，青少年有可能要打第3針。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則稱，開放科興疫苗肯定可以推高青少年接種率，改變青少年接種率處於樽頸，相信這1、2個月內可以達至8、9成。目前很多學校都是爭幾十人未打針，學界非常歡迎有關安排，他希望明年初可以推展至小學生接種疫苗。

對於下調復必泰接種年齡，劉宇隆認為，美國近月容許5至11歲的兒童接種復必泰疫苗，香港應先觀察而不是跟隨，審視兒童引發心肌炎的風險，因為輝瑞藥廠早前就5至11歲兒童接種復必泰的研究，個案數量不足。