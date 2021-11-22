小一自行分配學位公布　有家長因兒子入喇沙棄移民計劃

官立及資助小學的下學年入讀小一自行分配學位錄取名單今日(22日)出爐，今年有近2.3萬名兒童獲派此類學位。傳統名校九龍塘喇沙小學雖然可以網上查閱結果，但於早上9時卻仍有多名家長選擇親來一趟。大多受訪家長均表示因是舊生，故兒子於收生計分方面獲得加分，坦言心情十分開心，對於不少人帶小孩移民的看法，有人表示想小朋友先學好中文，故不考慮；亦有人承認原本確有移民打算，但得知兒子被心儀母校取錄後，現在決定留港。

舊生岑先生指對除了因為情意結，母校的學術，體育，音樂及校風一直享負盛名，因此一心希望兒子入讀喇沙，但他笑言兒子對此並不知情，因為不想他有過大壓力。他又指雖然香港小學教育即將涉獵國家安全教育，但不會擔心，因為是大勢所趨，是香港人教育的一部分。被問及會否移民，他亦表示不會考慮，認為英文比中文易學，希望兒子學好中文。

其子憑25分高分獲派入喇沙小學，與太太結伴同來的伍先生則表示雖然有移民潮，但仍然認為今年競爭激烈，太太為了增加入讀籌碼，亦做了許多準備功夫，如為兒子報讀多樣興趣班。他表示一直好欣賞母校全面的教育，原本打算如果不獲取錄，就會帶家人移居加拿大，現在則可以陪兒子留港讀書。

此外，難掩興奮的葉太在得知兒子受名校取錄後，多次向在場記者表示「好開心，好興奮」。她又坦言為了培育兒子，他每月所報的游水、網球 、語言等興趣班，實所費不菲，每月花費可能過萬。她現在會趕回家與家人分享喜訊，為獎勵兒子，稍後會同丈夫帶他去主題樂園慶祝。