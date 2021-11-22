少女胸口痛入院後不治死因研訊　陪審團退庭商議

21歲少女蘇潔茵因胸口痛，在2017年1月4日到瑪嘉烈醫院求醫，在抽骨髓檢查前突然心臟停頓，雖然搶救成功，但終在22天後去世。經過4天研訊後，死因裁判官黃偉權今早（22日）引導4男1女陪審團，建議陪審員可考慮「死於自然」、「死於不幸」或「死因存疑」，陪審員於下午12時50分開始退庭商議。

裁判官總結證供，死者於2017年1月3日感到不適，翌日早上到急症室求醫並入住內科病房，死者的血壓一度上升至180，但根據醫院指引，內科病房病人血壓上升至200才需要通報醫生。根據護士手上的驗血報告，死者的白血球指數高於常人，血液呈酸性，醫生得知結果後決定先完成手上工作，逾一小時後才趕回病房為死者檢查，而報告顯示死者的肌球蛋白指數上升則沒有被重視。

死者於當晚7時許開始神志不清，被約束逾一小時後送去做電腦掃描及腰椎穿刺檢查，惟未完成檢查，死者便於9時59分第一次心臟停頓，歷時8分鐘。同一晚死者心臟總共停頓了4次，合共56分鐘，根據資料，停頓8分鐘已會造成腦部永久損毀。其後死者以機器維持生命，終在1月26日離世。

根據心臟科專家譚樂忍醫生的供詞，急性心肌炎難以診斷，因其症狀與很多疾病相似，沒有指標性病症，只能以排除法考慮。心肌炎亦無藥可醫，醫生只能提供支援幫助，例如呼吸機、人工心肺機等希望病人「捱過最難情況」。而急性心肌炎死亡率高達25%。

裁判官指，若裁定死者有潛在致命疾病，醫療介入都無法阻止死亡，便應該裁定「死於自然」；若死者患有的疾病不會危害生命，但最終不論任何原因導致死亡，都應裁定「死於不幸」；若不能確定死因就應裁定「死因存疑」。

案件編號：CCDI-89/2017