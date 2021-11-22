米埔自然保護區將建2座新觀鳥塔　工程料明年10月中完成

米埔自然保護區將會翻修工程，建造2座3層樓高的新觀鳥塔，以及木棧道路徑代替現有的行人路徑，工程將於明年4月開始施工，5月中旬至9月上旬停工配合棲息地管理和基圍重新灌注，料明年10月中旬完成。

負責管理米埔自然保護區的世界自然基金會香港分會，就保護區設施改善計劃遞交環境影響評估報告，提出建造2座8米高，達3層樓高的新觀鳥塔，其中一座主要用於研究，另一則開放予公眾和學生。位於基圍間的邊緣，可以清楚觀賞池塘、開放式基圍和蘆葦床的水鳥。

另外，因現時混凝土行人路日久失修，出現破裂及部分地方有沉降，故決定建造新的木棧道。新木棧道長921米，設置在保護區入口，同時連接2座新觀鳥塔，並會在棧道沿途加入6個互動教材的教育區。

而米埔和后海灣過冬的鳥類不會在工程期間出現，大大減少了不良影響。另外，由於工程項目位於拉姆薩爾濕地，從工地範圍洩漏或排出的泥濘/污染的地面水都會很快進入基圍，影響生態，因此，工程會採用「零水污染」方法，建造一個圍壆，確保在工地內產生的所有徑流僅排入適當地方。

文件又稱，建設和營運階段都會對白頸鴉與歐亞水獺，分別產生低至中程度影響，會分別種植至少2米高且有足夠深度的竹，提供有效的屏障及減低干擾，以及調整施工時間。