政Whats噏：劉珈汶抵英近3個月　首份工係郵政夜班臨時工

公民黨(公文袋)前副秘書長、前區議員劉珈汶喺9月時喺Facebook透露已離港赴英數周後，今日(22日)又再交代喺英國近況。抵英近3個月嘅佢，原來早排先搵到第一份工作，係喺英國皇家郵政嘅夜班聖誕臨時工。佢仲話自己因為工作效率高，而被當成異類，唔單止有同事更屢次笑佢做得太快，佢更因而被分配到另一個較辛苦崗位，惟有安慰自己不斷地忙時間過得快好多。

劉話每年年尾消費旺季時英國皇家郵政都會增加人手，呢個職位被新移民視為「筍工」，更因薪金可觀、短期合約、無須經驗而得到廣大家庭主婦和學生嘅青睞，但每所派送中心嘅臨時工職位就少之又少，而佢就有幸成為26位直聘臨時工之一。佢話由於係夜班嘅關係，加上以前從來未做過藍領工作，初時都擔心自己應付唔嚟來，更是來英後第一份工作，難免緊張。

第一個星期返工時，佢原本只係負責較輕鬆嘅工作，例如將包裹分類及推車，但就因自己做嘢有條理同快手，第二個星期就被安排處理恒常員工負責嘅工作，需要彎下腰單手拎起至少3公斤嘅包裹同掃描條碼，一個鐘大約要處理1000份件。佢直言好辛苦，唔係咩「筍位」。

雖然如此，佢就大讚呢份工作嘅體驗唔錯，夜更時薪高達15.75英鎊、即約160港元，8小時工作期間，更有1個鐘小休時間係包薪，難怪所有人都視之為「筍工」喎。