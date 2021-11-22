騙徒覷準年底返港潮　稱可轉讓檢疫酒店房圖呃錢

新冠肺炎疫情持續，不少在海外人士希望於年底前回港，但大部分提供檢疫房間的酒店已經爆滿，下一輪房間大多需等到1月才能預訂。近日不少人透過網上轉讓檢疫房間，當中有網民指懷疑遇騙徒，幸最終無完成交易保不失。對於騙徒利用求房心切的心態犯案，警方提醒市民應先了解對方的可信性，如有懷疑要立即終止交易及報案。

社交網站Facebook有群組分享檢疫酒店隔離資訊，有人於群組發貼文指希望能找到房間轉讓，亦有人提出因有事需要出讓已預訂房間。群組亦有資訊提醒急於找尋檢疫酒店房間的人士，聲稱有人欲利用轉讓房間作引誘而騙財。

貼文指，近日有數名網民表示自己遇到騙徒，他們分別向同一人查詢轉讓房間事宜，各人提出的回港日期亦有不同，惟對方均聲言有房間轉讓。從疑為與騙徒對話的截圖顯示，有網民查詢轉讓房間，對方聲稱接受銀行轉帳或轉數快收款，涉款金額為3,000港元。貼文又指，幸好未有網民「中招」。

警方呼籲，市民在進行網上交易時要謹慎，在交易前應先了解對方的可信性及核實對方身份；在進行交易時應盡可能透過有身份認證的網上交易系統進行交易，以減低受騙的風險；如對對方身份有所懷疑，便應立即停止交易，立即向警方舉報，警方會視乎案件性質，交予有關部門作出相應調查或執法行動。