市建局改巴士線經觀塘道迴旋處惹批　新方案設專營巴士專用右轉線

觀塘道及開源道迴旋處的交通擠塞問題一直備受關注，因應觀塘市中心重建項目，市區重建局早前建議將多條巴士路線改道行經觀塘迴旋處，惟建議遭區議員反對惹來批評，故市建局及後亦連同區議員實地視察，放棄原有方案，建議改為於協和街南行增設專營巴士專用右轉線，屆時將毋須經過迴旋處，以免塞車問題進一步惡化。

早前觀塘區議員曾提出意見，指市建局應避免因交通改道而加重開源道迴旋處的車流壓力，又建議將裕民坊過境巴士站重置於裕民坊公共運輸交匯處。根據市建局提交文件顯示，新方案擬於協和街南行增設專營巴士專用右轉線，而專用右轉行車線預計最多每小時可疏導約55架次專營巴士，有助減低迴旋處負荷。

而增設專營巴士專用右轉線連帶工程，包括進行專營巴士試車；更改協和街北行的交通燈及其位置，以及停車線位置；更改物華街東行的交通燈及其位置；更改協和街南行的交通燈及其位置、以及停車線位置；更改燈號控制程式；以及其他相關需要更改的交通標誌及道路標記。

至於把裕民坊過境巴士站重置於裕民坊公共運輸交匯處，根據文件所示，計劃將1A、23M、28B、89、89B、89X等巴士線路，遷移至裕民坊公共運輸交匯處。