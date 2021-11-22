無業漢涉咬甩趙家賢耳朵　控方指被告誇大喝酒份量假稱焗桑拿

太古城商場外於兩年前反修例示威浪潮期間發生持刀傷人事件，五旬無業漢涉刺傷一對夫婦及咬甩前區議員趙家賢耳朵，案件今（22日）於高院續審，被告接受控方盤問。控方指出被告於庭上誇大了他於案發當日喝酒的份量及假稱曾焗桑拿以營造後來腦袋一片空白的形象，但被告否認。控方又指被告是清楚明白他當時行為，包括襲擊他人及以刀傷人等，且知道其行為是錯，但被告否認。

現年51歲的被告陳真，否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪堂姐梁瑩瑩。

控方於庭上再播放被告咬趙家賢耳朵的片段，並詢問被告是否同意從片段所見被告當時說的話及所做的行為是有意識且手腳協調。被告則多次表示很難說同意不同意，並指不知道及不清楚，又稱要問片段中該名被指是他的男子，不能代他答，因他確對事件一片空白。他更稱：「我不是有貼著牌寫着是好人或壞人」，他亦沒知識及水平可從表面看一個人有否意識。控方指從片段中看到被告有一直護着自己的背包，可見他是有意識，包括從背包拿刀。被告則指該些是「自我反應」，控方即反問從背包拿刀也是自我反應？被告則稱腦袋空白時不知自己做了什麼。

另外控方又質疑被告背包內有刀是為批生果皮及被告案發前曾喝酒焗桑拿的說法。但被告堅稱刀確是用作批生果皮，而且他雖然明白喝酒後焗桑拿會有危險，但亦試過10多次且無事發生，不過無試過因此而腦袋一片空白。他又確認沒試過喝酒後腦袋一片空白但醒來發現自己做了一些包括傷人等的大事。

案件編號：HCCC 204/2020